di Nino Petrone

Rompo il silenzio stampa per qualche attimo solo per dire…Che persino il fiorentino Dante è inviperito ”Ah, serva Salernitana di dolore ostello, non donna di provincie ma bordello ”.E dal Purgatorio la sposta nel nono e ultimo cerchio dell’Inferno, nel gruppo dei traditori imprigionati nel ghiaccio, in compagnia di Gano,,Bruto, Cassio e Giuda imprigionati nel ghiaccio. Forse il Poeta in vista di Natale é troppo buono….Che i fronzoli di Pipo sono scarabocchi manieristici e fastidiosi…Che in questo misto di alghe fritte con l’acqua piovana non v’è la minima traccia di quell’uomo dal multiforme ingegno” di omerica e dantesca memoria…

Che il prossimo presepe non piacerà nemmeno a Eduardo perchè non ci saranno neppure le pecorelle, meglio il pentolone col flnocchietto selvatico…Che le promesse di Dia sono equivoche da marinai di Lucio Dalla…Che finanche il Koulibaly di quest’anno è un trilione bruciato….Che solo i portieri non meritano il Calvario di ieri oggi e donami….E che infine, anzi in primis, laWaterloo di Napoleon è un film brillante rispetto al dramma scespiriano di Iervolino…

Che il Presidente trovi subito la forza di lavorare per la B individuando allenatore e d. s. degni della paziente e straordinaria Tifoseria. “E quindi uscimmo a riveder le stelle” conclude Dante. Sí, buonanotte….Augh.