Alla presenza di Fulvio Martusciello e dei responsabili di Noi Moderati è stata presentata la candidatura di Domenico Crescenzo, candidato sindaco a Sarno.

“Sono un uomo di squadra e sono a disposizione della coalizione e siamo pronti a trovare un accordo per andare uniti al governo con un programma condiviso che punti sul rilancio della città con un nuovo piano traffico, viabilità rilancio del commercio dell’ospedale e dell’area Pip”.

Sulla situazione di Sarno: “Sarno deve ripartire dalla cose buone fatte da questa amministrazione comunale che oramai è arrivata al capolinea. Io penso che la rinascita della nostra città debba passare obbligatoriamente attraverso le eccellenze e le potenzialità storico culturali e sociali di Sarno. E’ impensabile solo provare a cancellare la nostra storia. Il primo passo che farò da sindaco è quello di valorizzare le risorse che il nostro splendido territorio già possiede per natura e tradizione. Dalla vocazione agricola, a quella industriale. Dalla cura dei beni archeologici, alla riorganizzazione amministrativa del Comune di Sarno. Io punto a migliorare le condizioni di vita dei cittadini”,

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere comunale di Noi Moderati Maria Rosaria Aliberti “per vincere bisogna essere uniti e lancio un appello a tutti i fratelli del centrodestra e puntiamo sul risveglio delle coscienze”. La convention è stata conclusa dal coordinatore regionale ed europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello. “Siamo delusi dalla fuga in avanti degli alleati, a Scafati e e Pontecagnano abbiamo doppiato fdi e lo faremo anche qui col nostro candidato sindaco che avrà in campagna elettorale ed anche dopo il sostegno di tutti i nostri ministri”.