“Il governo ha abbandonato le città. La riqualificazione e il rilancio delle aree urbane è stato per noi un punto centrale del Pnrr. Le varie missioni avevano come obiettivo prioritario gli investimenti per modernizzare e migliorare la qualità della vita urbana con interventi mirati sull’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, sulla mobilità sostenibile, sulla messa in sicurezza del territorio, così come orientati al rafforzamento dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni”. Lo ha dichiarato Piero De Luca, capogruppo PD Commissione Politiche UE alla Camera, intervenendo a ‘Le Città Nuove’, seminario di discussione nazionale sull’urbano e la politica, organizzato a Pompei da Left Wing. “Fondamentale per il Partito democratico è la creazione di nuove reti di servizi sociali e sanitari. Eppure la stragrande maggioranza di questi progetti dei Comuni purtroppo sono stati cancellati e mandati in fumo dal governo. La modifica del Pnrr ha previsto infatti ben 10 miliardi di tagli per i quali il Ministro Fitto non ha individuato risorse alternative, al di là delle promesse e della propaganda ormai stantia. La verità è che questa destra sta rubando un pezzo di futuro ai nostri cittadini, negando la possibilità di vivere in città nuove, moderne ed accoglienti”.