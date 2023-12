In Italia la passione per i cosiddetti giochi di sorte, ovvero legati alla fortuna e non alle abilità del giocatore, è particolarmente radicata, del resto molti di quelli attualmente a disposizione degli appassionati derivano da elaborazioni e adattamenti di giochi praticati secoli orsono.

L’esempio più eclatante è quello del Lotto, gioco le cui regole sono state ovviamente rimaneggiate nel corso dei secoli, ma la cui origine è ben riconoscibile nel Gioco del Seminario che fu ideato nel XVI sec. a Genova, con regole diverse, ma con un meccanismo di estrazione molto simile se si esclude ovviamente la meccanizzazione attuale.

Oggi a disposizione degli appassionati vi sono vari giochi di sorte, in formato cartaceo, la modalità tradizionale, oppure in formato digitale (ovvero con giocate online), modalità divenuta molto popolare grazie ai progressi tecnologici che hanno portato a connessioni Internet sempre più performanti e veloci e a grafiche per i giochi sempre più accattivanti e fantasiose.

Fra i giochi più popolari si ricordano in particolare i cosiddetti Giochi del Lotto, ovvero Lotto, 10eLotto e MillionDAY e poi anche i Gratta e Vinci, popolare forma di lotteria a estrazione istantanea nonché la celebre Lotteria Italia, gioco a estrazione differita.

Al di là dell’aspetto ludico di questi giochi, il desiderio di qualsiasi giocatore è comprensibilmente quello di indovinare la giocata vincente. Dal momento che le giocate sono numerosissime, ogni mese registrano alcune vincite; le vincite ai Giochi Lotto di settembre del 2023 per esempio sono state le seguenti: 1.796.247€ giocando online al Lotto, 10.799.632€ con il 10eLotto online nonché vincite al MillionDAY per un totale di 1.378.560€.

Le vincite possono essere più o meno consistenti, da pochi euro a cifre più alte; per esempio in Campania, tra il 15 e il 16 di settembre sono state registrate vincite per un totale di 50.000 euro con premi compresi tra i 6.300 e i 12.450 euro.

Come si riscuotono le vincite ai Giochi del Lotto?

Le modalità di riscossione dei premi ottenuti ai vari Giochi del Lotto variano a seconda degli importi vinti e anche dalla modalità di gioco (online oppure con giocate fatte in una ricevitoria).

Le vincite sono tipicamente suddivise per fasce e, a seconda della fascia di appartenenza, si devono seguire procedure diverse.

Per esempio, per quanto riguarda il Lotto le vincite derivate da giocate in ricevitoria sono classificate in quattro fasce di importo: fino a 543,48€, sopra i 543,48€ e fino a 2.173,92€, sopra i 2.173,92€ e fino a 10.500,00€ e oltre i 10.500,00€, mentre nelle giocate online le fasce sono due: fino a 10.500,00€ (fascia bassa) e sopra i 10.500,00€ (fascia alta).

Per quanto concerne il MillionDAY, le fasce sono le seguenti: fino a 543,48€, oltre i 543,48€ e fino 2.300€, oltre i 2.300€ e fino a 10.500€ e oltre i 10.500 euro.

Relativamente al 10eLotto si hanno due fasce per le giocate online, ovvero fino a 10.500,00€ (fascia bassa) e sopra i 10.500,00€ (fascia alta) e fasce per le giocate con schedina fisica: fino 561,80€, sopra i 561,80€ e fino a 2.247,20€, sopra i 2.247,20€ e fino a 10.500€ e oltre 10.500€.

In sostanza, a seconda degli importi vinti, ogni gioco prevede modalità di riscossione diverse come per esempio riscossione diretta nel punto dove si è giocato, prenotazione presso un’altra ricevitoria, accredito sul conto gioco (per le giocate online), richiesta del premio qualsiasi filiale Intesa Sanpaolo o presso l’Ufficio Premio IGT Lottery S.p.A ecc.

Sul sito ufficiale dei vari Giochi del Lotto sono presenti tutte le indicazioni necessarie per un’eventuale riscossione delle vincite.