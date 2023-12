SALERNO – La carica di SuperPippo Inzaghi (nella foto di Gambardella) Nella consueta conferenza stampa prepartita anticipata di 24 per preparare con più calma il viaggio verso Firenze. il tecnico della Salernitana ha discusso dei temi principali del match in programma domani pomeriggio che opporrà i granata alla Fiorentina: «Dobbiamo cercare di dare continuità a quanto fatto nelle ultime due gare. Veniamo da due grande partite, si è riacceso l’entusiasmo e sono contento. Domenica andiamo su un campo difficile contro una squadra forte che l’anno scorso ha giocato due finali. La Fiorentina ha una rosa profonda abituata a giocare il giovedì in coppa e la domenica in campionato. Servirà una partita perfetta come con la Lazio, dovremo fare una grande prestazione di squadra sperando che loro non siano al cento per cento e noi al nostro livello migliore. Hanno un grande allenatore che li fa giocare molto bene, hanno un’identità ben precisa e l’imbarazzo della scelta in ogni reparto». Ci sarà, a parte l’improvvisa defezione di Gyomber, l’imbarazzo della scelta in tutti i reparti: «Sarà una partita complicata ma abbiamo tutto per fare una grande prova. Oggi sono rientrati Dia e Tchaouna che si sono allenati per la prima volta con il resto del gruppo mentre Cabral ha una settimana in più di lavoro nelle gambe. Avere tutta la rosa a disposizione mi permette di avere più scelte e ci dà maggiore consapevolezza. Dobbiamo dimostrare che possiamo giocarcela con tutti a testa alta, avremo tantissimi tifosi al seguito e ci teniamo a fare bene. La Salernitana non ha mai fatto risultato nella sua storia a Firenze ma per fare grandi cose bisogna fare anche cose che non sono mai state fatte». Dopo il primo successo ottenuto contro la Lazio, Inzaghi si aspetta ulteriori progressi: «Voglio vedere una crescita di personalità e giocare bene la mia squadra. In allenamento i ragazzi mi dimostrano che possono fare meglio quindi mi auguro che a Firenze facciano una prestazione tecnicamente superiore a quella di settimana scorsa. Dobbiamo essere svegli per tutto l’arco della gara. Sceglierò gli uomini migliori per questa partita con la consapevolezza che i cambi sono fondamentali. Può star fuori chiunque l’importante è che quando entrano si fanno trovare pronti come ha dimostrato Bronn nell’ultima gara che è stato esemplare». I tifosi già invocano rinforzi, ma Inzahi è perentorio: « In questo momento sono concentrato sulla gara di Firenze che per noi è importantissima. Sul mercato abbiamo le idee chiare e con la Società siamo in piena sintonia. Abbiamo una squadra che può fare molto meglio, ha cominciato a dimostrare il suo valore ma deve fare di più. Dobbiamo continuare su questa strada. Ikwuemesi sta confermando la sua crescita e sta meritando il posto, deve continuare a lavorare in questo modo. Ha un grande atteggiamento per la squadra, lotta su ogni pallone e per raggiungere il nostro obiettivo serve gente con questo spirito». Il lavoro fatto, ammette Inzaghi è stato tanto da quando è arrivato ma è appena cominciato: “All’inizio è stata dura e devo ringraziare il mio staff e chi ho trovato qui per il lavoro svolto fino a questo momento. Ovviamente non abbiamo fatto ancora nulla, siamo ultimi in classifica e abbiamo bisogno di punti quindi serve continuità. I ragazzi stanno scacciando via un po’ di paura e stanno dando il massimo per uscire presto da questa situazione. Abbiamo tutto per fare bene, i calciatori devono tenersi stretta la Salernitana e capire che è difficile trovare di meglio in giro».