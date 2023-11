Il gruppo storico dei Pooh sono stati scelti dll’amministrazione comunale per il concerto di capodanno in piazza della Libertà a Salerno.

Definiti nella giornata di ieri gli ultimi dettagli ed è stato chiuso l’accordo con Anni 60 che gestisce il gruppo, da poco rientrato in pista con il tour celebrativo “Amici per Sempre”.

L’ufficializzazione dei Pooh nelle prossime ore, anche in attesa dewl contributo economico della Regione che permetterà la realizzazione dell’evento.

Come è noto è stato già fatto un sopralluogo a Piazza della Libertà da parte degli organizzatori per la sistemazione del palco e delle transenne, mentre l’assessore Tringali è al lavoro per predisporre il piano sicurezza. Previsti nei prossimi giorni anche un incontro con questura e prefettura per la definizione di tutta l’organizzazione.