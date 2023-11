Un 40enne di Padula, nel Salernitano, da ieri sera non dà più notizie di sé. A seguito della segnalazione da parte dei familiari, sono in corso le ricerche iniziate nella tarda serata di ieri. Impegnati, tra gli altri, i carabinieri ed i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. L’auto del 40enne, un’Audi, è stata rinvenuta in prossimità di un canale in una zona rurale della frazione Scalo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della scientifica che hanno effettuato specifici rilievi a bordo dell’auto dell’uomo.