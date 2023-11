Nascondeva l’hashish per il marito detenuto la donna scoperta dalle unità cinofile e arrestata dalla polizia penitenziaria nel carcere di Salerno. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari. “Un applauso al reparto colloqui – commenta il segretario nazionale dell’Uspp Del Sorbo – che nonostante le poche unità in servizio lavora sempre con dedizione. Oramai si combatte quotidianamente una guerra per i continui tentativi di introduzione di droga all’interno delle carceri però nonostante la cronica carenza di organico presso l’istituto di Salerno si riesce comunque a mantenere l’ordine e la sicurezza interna”.