Alle 12.30 il documento era sulla scrivania del sindaco Vincenzo Napoli.

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno Michele Brigante ha rassegnato le dimissioni. Ora, dal primo cittadino il via libera per il rimpasto che potrebbe avvenire già nel corso del consiglio comunale del prossimo 30 novembre con le dimissioni di Loffredo da presidente del Consiglio Comunale, sostituito in via d’urgenza da Angelo Caramanno.

Del resto, è chiaro: la competenza in questo Comune non serve.