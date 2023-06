Sono stati più di cento i sacchi di rifiuti rimossi dai volontari dell’associazione Humanitas nell’abitazione di Maria Luisa, l’insegnante in pensione accumulatrice seriale che, nelle scorse settimane, aveva fatto appello a Barbara d’Urso attraverso le telecamere di Pomeriggio Cinque per avere un aiuto a ripulire il proprio appartamento. Ieri mattina, 12 volontari dell’associazione Humanitas hanno lavorato per rimuovere quanto conservato all’interno dell’abitazione, mentre la donna, vedova e sola, è stata ospitata presso una un centro di accoglienza messo a disposizione dalle politiche sociali del Comune di Salerno. È stata lei stessa ieri mattina a recarsi nell’appartamento ed aprire le porte all’associazione presieduta da Roberto Schiavone che ha seguito da vicino le operazioni di bonifica dell’appartamento, un’abitazione molto grande in centro a Salerno, a pochi passi dalla Stazione dove era stato conservato di tutto. Qui Maria Luisa, aiutata dalle assistenti sociali, dovrebbe presto tornare a vivere. In passato sono stati i vicini di casa a chiedere un intervento dopo che i rifiuti accumulati avevano generato cattivo odore e preoccupazioni per le condizioni della donna. “Abbiamo deciso come Humanitas – racconta il presidente Schiavone – di raccogliere l’appello lanciato dalla D’Urso e di aiutare Maria Luisa, lo abbiamo fatto con i nostri volontari che oltre a rimuovere quanto la donna aveva accumulato hanno provveduto anche a lavare e disinfettare gli ambienti. Siamo in contatto con il presidente di Salerno Pulita per smaltire quanto abbiamo portato via utilizzando uno dei nostri camion. Ci ha fatto commuovere vedere la gioia negli occhi di Maria Luisa quando ha visto il suo appartamento rimesso a nuovo”