“Alfieri cambi idea, la polizia provinciale è un presidio di legalità”. L’appello è di Angelo Rispoli, segretario provinciale di Salerno della Csa dopo la decisione del presidente di Palazzo Sant’Agostino di eliminare il corpo di polizia provinciale. Nella giornata di ieri quest’ultimo ha partecipato al summit a Palazzo Sant’Agostino sulla decisione di smantellare il corpo di polizia provinciale. Presenti Pasquale Papa, segretario generale della Provincia di Salerno; Angelo Michele Lizio, responsabile del settore Viabilità e Domenico Ranesi, responsabile del settore Ambiente e comandante della polizia provinciale. “Il presidente Franco Alfieri, di fronte alle nostre richieste, ha ribadito che lo scioglimento è una precisa volontà politica viste le frizioni all’interno del personale – afferma Rispoli – Io ho osservato che è una decisione strana, penalizzante per l’intera provincia che sarebbe l’unica in Campania senza la polizia provinciale”. Lo stesso Alfieri ha spiegato che ai lavoratori saranno garantite le stesse funzioni e lo stesso reddito, mentre non avranno la qualifica di ausiliari di pubblica sicurezza, né armi e divise. “Per noi la polizia provinciale è un presidio importante per il territorio – è l’appello di Rispoli – come dimostrano i circa 130mila accertamenti fatti negli ultimi tre anni. Il presidente torni sulle sue decisioni. Nei prossimi giorni fare un’assemblea con i lavoratori per verificare la possibilità di andare in Prefettura”. Nonostante i tanti appelli e le richieste di incontri, Alfieri non sembra intenzionato a fare un passo indietro sulla sua decisione; per i lavoratori non dovrebbero esserci gravi conseguenze, non in termini economici almeno.