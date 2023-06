«Benvenuti nella Repubblica del Congo»: così Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi Salerno e titolare del Polo Nautico, nel giorno del 2 giugno, denuncia lo stado di degrado del verde pubblico nella zona orientale e non solo. Cittadini e turisti in queste settimane fanno i conti con l’erba alta, la mancata manutenzione di alberi e a nulla sono falsi, fino ad ora, i tentativi di un cambio di passo. Nei giorni scorsi il duro attaco era arrivato anche da Aniello Salzano, coordinatore di Popolari e Moderati, costringendo il sindaco Napoli ad intervenire a gamba tesa per difendere il lavoro che sta portando avanti l’assessorato alle Politiche ambientali, guidato dal socialisti Massimiliano Natella. E anche in consiglio comunale non sono mancate le polemiche tanto che lo stesso assessore ha elencato tutti gli interventi che, seppur a fatica e non merito per colpe sue, si stanno portando avanti. Il problema oggi è la Isam che sembra non rispettare il cronoprogramma stilato con l’assessore e il settore Verde Pubblico. Il sindaco, dopo la tirata d’orecchie del governatore Vincenzo De Luca, ha annunciato di essere a lavoro per una serie di iniziative che potrebbero essere messe in campo per frenare l’emergenza, come la presenza di due mini cooperative sociali che avrebbero il compito di affiancare l’Isam e intervenire soprattutto in situazioni di emergenza. Al momento però queste restano ipotesi e di concreto c’è ben poco su cui lavorare.