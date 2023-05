Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato all’unanimità la mozione sul riconoscimento del diritto all’oblio oncologico e parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, ad iniziativa del capogruppo di Italia Viva Tommaso Pellegrino e del presidente della commissione regionale Sanità Vincenzo Alaia (IV) per riconoscere il diritto all’oblio oncologico per i pazienti guariti e porre fine a una serie di attuali discriminazioni come l’accesso all’adozione di minori e a servizi bancari e assicurativi. “La mozione è totalmente condivisibile – ha detto il consigliere Michele Cammarano (M5S) – e riguarda anche altre patologie. Sarei onorato se la mia Regione facesse per prima un avanzamento di civiltà in questo settore”.