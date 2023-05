di Erika Noschese

Sarà un’estate all’insegna della cultura per la città di Salerno. L’amministrazione comunale, con il delegato alla Cultura Ermanno Guerra, è al lavoro per riproporre, anche per quest’anno, gli appuntamenti più attesi. Si parte, sicuramente, dai concerti in programma allo stadio Arechi, fino all’Arena al Teatro Arbostella. «Quest’anno ci saranno i ritorni di grandi concerti allo stadio Arechi che sono mancati dopo la lunga pausa del covid e poi la tradizionale proposta serrata, articolata e di qualità dell’estate che comincia dai primi di giugno e va avanti fino a fine settembre». Anche quest’anno, dunque, il parco del Mercatello non ospiterà alcuna manifestazione: il grande polmone verde della zona orientale è chiuso al pubblico per lavori di riqualificazione ma l’alternativa sarà, ancora una volta, il teatro Arbostella: «Lo scorso anno abbiamo fatto una proficua e interessante esperienza con l’Arena del teatro Arbostella e probabilmente la riproporremo anche quest’anno, stiamo valutando». Lo stadio Arechi, dunque, accoglierà grandi ed attesi eventi: si parte il 24 giugno con il concerto di Marco Mengoni, 28 e 29 giugno, invece, la doppia data di Vasco Rossi. L’Arechi è rimasto off limits ai grandi eventi per ben sei anni: nel 2017, infatti, l’ultimo concerto all’Arechi con il tour di Tiziano Ferro. Successivamente, la società granata, all’epoca di proprietà di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma, in forza della rinnovata convenzione d’uso, ottenne la gestione e la manutenzione del prato. La società si fece carico dei lavori di rifacimento, in vista del campionato 2014/15 che avrebbe poi condotto alla promozione in B, e contestualmente si oppose ogni qual volta l’amministrazione comunale proponeva eventi musicali all’Arechi (nel 2015 Vasco Rossi non si esibì), in forza dell’accordo siglato che le consentiva l’ultima parola in tal senso. Da quel momento, tutto fermo fino al 2023, l’anno dell’atteso ritorno. Intanto, il delegato alla Cultura Ermanno Guerra non si fa trovare impreparato e sta già lavorando all’ipotesi di riproporre al teatro Arbostella l’Arena che lo scorso anno ha ospitato la rassegna estiva di teatro, musica e cabaret per la città di Salerno nell’arena allestita al Parco Arbostella nei pressi del teatro dedicato a Gino Esposito. Una serie dei spettacoli particolarmente attesi che hanno reso il capoluogo di provincia, seppur in parte, capitale della Cultura e per quest’anno l’ipotesi è di replicare e, magari, ampliare l’offerta turistica. Già nelle prossime settimane potrebbero essere presentati i primi eventi, magari di concerto con la commissione Cultura, presieduta da Arturo Iannelli, per ascoltare le proposte degli operatori culturali del capoluogo di provincia e garantire una proposta valida per una città che, a volte, in termini di cultura offre poco nonostante le tante richieste.