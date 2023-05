di Mario Rinaldi

Scafati si prepara al ballottaggio tra Pasquale Aliberti e Corrado Scarlato previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio. In preparazione dell’ultima settimana di campagna elettorale tra i due leader che sono riusciti a giungere al testa a testa si cercano di trovare le giuste intese con gli altri candidati a sindaco esclusi dal duello finale. Da un lato Michele Grimaldi e Francesco Carotenuto, “corteggiati” dal gruppo di Scarlato e dall’altro il sindaco uscente Cristoforo Salvati, che tanto corteggiato non è dal momento in cui Aliberti ha dichiarato di non voler fare alcun accordo politico e di camminare da solo con il gruppo che gli ha permesso di ottenere oltre il 40% di consensi. A parte il ballottaggio, quello che sembra essersi già formato è il prossimo consiglio comunale che verrà composto da 16 consiglieri di maggioranza e 9 di opposizione. Tra coloro che hanno conquistato un posto certo tra gli scranni di Palazzo di Città figura Nunzia Pisacane, della civica “Scafati Libera Rinasce”, la più votata delle liste di Scarlato con 581 preferenze.

Nunzia Pisacane, lei è certa di sedere tra i banchi del consiglio comunale. Secondo lei da che parte?

“Beh, ovviamente dalla parte della maggioranza del futuro sindaco Scarlato. Siamo molto ottimisti che questa tornata possa risolversi a nostro favore. Sul risultato personale mi dichiaro molto soddisfatta e ringrazio tutti gli elettori che mi hanno preferita. Nei loro confronti ho una grande responsabilità e mi farò promotrice delle istanze di tutti”.

Può indicarci nello specifico cosa intende fare per Scafati una volta entrata in Consiglio Comunale?

“Chiaramente, insieme al gruppo degli eletti del nostro sindaco, abbiamo intenzione di realizzare il programma elettorale che abbiamo esposto nel corso della campagna elettorale ai nostri elettori. Un programma che mira alla rinascita di Scafati per conferire a questa cittadina il posto che merita non solo nell’agro-nocerino, ma in tutta la provincia di Salerno. Il nostro è un programma ad ampio raggio che prevede l’attuazione di interventi in tutti i settori di gestione della cosa pubblica con una parola d’ordine: Scafati agli scafatesi e nessuno dovrà sentirsi ultimo. Lavoreremo per dare pari dignità a tutti i nostri concittadini perché se la meritano e per dare risposte concrete a tutte le persone che ci hanno conferito la loro fiducia”.

Che campagna elettorale si attende per il ballottaggio? Ci saranno degli accordi con gli leader per aver un sostegno più marcato?

“Sarà una campagna elettorale condotta nel massimo rispetto dell’avversario così come abbiamo fatto per tutto il corso del primo turno. Se ci saranno degli accordi? Vedremo con il nostro leader. Tuttavia, come lui stesso ha dichiarato l’unico vero interlocutore è la città di Scafati e suoi abitanti. Confermo quanto da lui affermato che noi siamo abituati a vedere le persone negli occhi senza passerelle elettorali e proclami sbandierati ai quattro venti. Siamo sicuri di avere tutte le carte in regola per governare la città di Scafati”. Dunque, inizia ad infiammarsi la competizione con i due competitor pronti al nuovo duello in vista della sfida finale che si terrà tra poco meno di due settimane, quando gli elettori saranno chiamati a scegliere solo il loro sindaco.