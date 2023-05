di Erika Noschese

Poche risorse e tanti addii. Il Ruggi d’Aragona non vive un periodo facile e, oggi, fa i conti con la mancanza di personale medico e infermieristico che, in diversi casi, mette a rischio la tenuta dei reparti. Anche per la Uoc Gravidanze a rischio si chiude definitivamente un capitolo: il facente funzioni Francesco Marino ha infatti rassegnato le dimissioni dal servizio per superati limiti d’età e già con mantenimento in servizio, fino al compimento del settantesimo anno di età. Una scelta, quella di Marino, maturata già da tempo ma, nonostante questo, l’azienda ospedaliera universitaria ha scelto di non correre ai ripari e, dunque, al momento non sembra essere nuovo personale medico in grado di sostituire il primario facente funzioni del reparto di Ginecologia e Ostetricia. Proprio alcune settimane fa, il segretario territoriale della Fisi Sanità Enzo Casola aveva chiesto al direttore generale Vincenzo D’Amato di sostituire Marino, procedendo con la nomina di un primario effettivo ma, anche in questo caso, la richiesta è rimasta inascoltata. Marino sarà dunque in pensione dal prossimo 1° settembre. Ora, bisogna capire come intende procedere l’azienda ospedaliera universitaria che attende già l’arrivo dei medici in alcuni reparti dopo i concorsi indetti. Per quanto riguarda ginecologia, invece, non sembrano esserci novità all’orizzonte e tutto il peso del lavoro ricadrà sui medici in servizio.