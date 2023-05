La UOC di Cardiochirurgia d’Urgenza dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, anche in un periodo travagliato per criticità aziendali ha continuato ad erogare prestazioni cardiochirurgiche di eccellenza , che la collocano tra le migliori istituzioni cardiochirurgiche italiane e mondiali

Dal Dicembre 2017, è partito un programma di chirurgia dell’arco aortico che è , insieme, allargamento dell’offerta assistenziale e percorso di evoluzione scientifica.

Questa patologia è tra le più complesse, per la localizzazione anatomica e la complessità tecnica dell’approccio, e rappresenta una sfida chirurgica molto impegnativa.

Poche strutture cardiochirurgiche la affrontano con appropriatezza , tra queste, la Cardiochirurgia d’Urgenza, che è all’avanguardia mondiale nell’impianto di una protesi dedicato a tale chirurgia.

La chirurgia denominata “FET (frozen elephant trunk)” sfrutta una protesi appositamente ideata per tale patologia, ad elevato impatto tecnologico, costituita da una porzione convenzionale di dacron , combinata ad una protesi endovascolare . Questa protesi, con piccole modifiche, è commercializzata da due primarie aziende di dispositivi farmaceutici.

Il programma “FET” della Cardiochirurgia d’Urgenza del Ruggi di Salerno, si era già fatto notare per la rapida progressione, testimoniata dall’elevato numero di impianti (170) realizzati nell’arco degli ultimi cinque anni.

Nel maggio 2022, l’”Aortic Symposium”, evento dedicato nell’ambito del prestigioso AATS, congresso annuale della cardiochirurgia USA , conferiva l’onore di una importante citazione del lavoro effettuato dall’equipe salernitana, sottolineando gli eccellenti risultati ottenuti .

Ad esso facevano seguito pubblicazioni di risonanza mondiale e l’indicazione scientifica, insieme innovativa e stringente , da parte di questa istituzione, all’utilizzo di tale approccio anche nelle patologie emergenziali

E’ invece di questi giorni , la notizia che, nell’anno trascorso, il volume complessivo di impianti effettuati dalla UOC Cardiochirurgia d’Urgenza è risultato essere il maggiore in Italia.

La notizia inorgoglisce per il primato italiano raggiunto e per l’aver superato istituzioni cardiochirurgiche storiche e rispettabilissime.

Essa certifica, inoltre, che la comunità salernitana si dota di una risorsa medica importante, laddove, fino a non molto tempo fa, esistevano solo i “ viaggi della speranza”.