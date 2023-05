di Fabio Setta

SALERNO – Dopo sette pareggi e sette sconfitte, la Salernitana per la prima volta nella sua storia ha vinto contro l’Atalanta. Non era mai successo né in casa né in trasferta. Questa contro gli orobici è la terza vittoria della gestione Sousa, tutte arrivate all’Arechi, peraltro senza subire gol. Per il trainer portoghese sono 17 i punti conquistati in 13 gare con una media di 1.3.

Dall’arrivo di Paulo Sousa in panchina la Salernitana ha perso solo due partite in Serie A – nessuna squadra ha fatto meglio – allo stesso tempo ha pareggiato otto delle 13 gare, almeno tre in più di ogni altra formazione nel periodo. La Salernitana è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare casalinghe di campionato (3V,3N) per la prima volta dal periodo tra febbraio e maggio 1999 (sei anche in quel caso). I granata, inoltre, non hanno mai collezionato più gare interne senza sconfitte con lo stesso allenatore nel massimo torneo nell’era dei tre punti a vittoria. Dopo il successo contro il Monza (3-0), i granata hanno vinto due partite contro formazioni lombarde in un singolo campionato per la seconda volta (la prima nel 1947/48). La Salernitana è la squadra che ha chiuso più volte il primo tempo in parità nei maggiori cinque campionati europei (15). La squadra granata ha trovato la via della rete per la decima gara consecutiva (non capitava dal 19/20), record in massima serie mentre per la settima volta in stagione, quarta con Paulo Sousa, non ha subito reti. Sono sei in tutto fin qui le vittorie casalinghe dei granata con un bilancio che si completa con altrettanti pareggi e sconfitte.

Il quinto gol stagionale di Candreva ha un ulteriore valore storico dal punto di vista statistico: l’Atalanta è l’unica squadra contro cui la Salernitana non ha ancora segnato un gol tra le mura amiche in Serie A. Antonio Candreva è uno dei soli tre centrocampisti ad aver segnato almeno cinque gol in tutte le ultime quattro stagioni di Serie A, insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Krzysztof Piatek ha fornito due passaggi vincenti contro l’Atalanta in Serie A: i bergamaschi sono la formazione contro cui l’attaccante polacco ne ha serviti di più nel massimo campionato (uno anche nella gara d’andata). Paulo Sousa si conferma imbattuto contro l’Atalanta in Serie A: tre vittorie e due pareggi. Gian Piero Gasperini non ha mai vinto contro Paulo Sousa in Serie A (3N, 2P). Il tecnico nerazzurro, che ha indossato la maglia granata nella stagione 90/91 in Serie B, per la prima volta perde contro la Salernitana, dopo tre vittorie ed un pareggio. Quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte è il bilancio dei granata con l’arbitro Piccinini di Forlì.