di Erika Noschese

Prenderà il via ufficialmente questa mattina il servizio di guardie ambientali, fortemente voluto dall’assessorato alle Politiche Ambientali, guidato da Massimiliano Natella, in collaborazione con Salerno Pulita e la polizia municipale. Le guardie ambientali, come ha chiarito l’assessore, saranno preposte ad effettuare le stesse operazioni del settore ambiente della polizia municipale con una possibilità di sanzionare. «Il regolamento ha consentito di avere sia associazioni già formate sia singoli cittadini salernitani per fare questo servizio e avranno uno spazio nel comando della municipale per svolgere poi mansioni di ufficio – ha aggiunto l’assessore – Effettueremo, in sinergia con Salerno Pulita, i controlli sul territorio come fatti fino ad oggi e tutte le questioni relative all’ambiente, dall’ambiente alla tutela degli animali e dei rifiuti che sono ora di competenza delle 25 unità di guardie ambientali, suddivise su tre gruppi settimanali per il controllo della città di Salerno. Potranno aprire i sacchetti, effettuare le indagini, verificare le discariche e fare la sanzione autonomamente». Parallelamente, si lavorerà al contrasto dei rifiuti ambientali grazie all’installazione di fototrappole, una fattispecie di videosorveglianza utilizzata per il monitoraggio dei reati ambientali. Saranno installate in città nei posti sensibili dove c’è il monitoraggio di situazioni di scarico o degrado ambientale. La fototrappola servirà per identificare i trasgressori e poterli multare. «Un’iniziativa importante perché nei mesi scorsi Salerno era preda di vandali, la città era sporca e in uno stato disastroso. Non è stato facile, abbiamo lavorato più di un anno per portare a compimento quest’operazione, il regolamento è stato approvato a giugno scorso, siamo riusciti a portare a compimento il bando con le associazioni. Per la prima volta a Salerno i volontari saranno pubblici funzionari con doveri e poteri inerenti a questa funzione con una dettagliata convenzione», ha dichiarato l’assessore alla sicurezza urbana del Comune di Salerno, Claudio Tringali in merito alla convenzione.