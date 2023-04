“È una tempesta in un bicchier d’acqua quella che i consiglieri di minoranza stanno agitando in queste ore. Un maldestro tentativo di speculare sulla Salernitana per fini politici, creando polemiche strumentali e totalmente infondate. È inutile che si agitino tanto, nel meschino tentativo di prendersi meriti che non hanno e non possono avere”. E’ quanto si legge in una nota giunta da Palazzo di Città.

“Basta leggere la convenzione con un minimo di attenzione per chiarirsi le idee. La convenzione è stata minuziosamente concordata in ogni singolo punto e dettaglio con la Salernitana. È uno strumento adeguato, scelto di comune accordo, per soddisfare le esigenze del Club granata e già prevede, come è evidente in ogni convenzione, la possibilità di rimodulare gli accordi nei prossimi anni in relazione a mutate esigenze e nuovi progetti. Non c’è bisogno di cambiare nulla. Se è necessario, lo ribadiremo, ancora una volta, domani in Consiglio comunale”.