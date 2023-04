Lo spostamento è stata deciso per questioni di ordine pubblico, si giocherà alle 15. E’ arrivata l’ufficialità da parte del Viminale Napoli-Salernitana si giocherà domenica 30 aprile alle 15 al termine di Inter-Lazio che, senza un successo dei biancocelesti, potrebbe consegnare il terzo scudetto agli uomini di SpallettiLa scelta operata a poche ore dal match produrrà inevitabili problemi logistici e di organizzazione, anche per la Salernitana che al momento, ad esempio, non saprebbe dove alloggiare. Senza dimenticare il danno nei confronti della Salernitana che ha un giorno in meno per preparare il delicato incontro di mercoledì con la Fiorentina. Disputare il derby di domenica a Napoli per motivi di ordine pubblico, per consentire gli eventuali festeggiamenti scudetto, potrebbe creare altri problemi di ordine pubblico il mercoledì successivo. Perché di conseguenza la gara Udinese-Napoli slitterebbe da martedì a mercoledì quando la Roma giocherà a Monza con possibili incroci durante il viaggio verso il nord Italia tra i tifosi napoletani e romanisti. E ricordiamo gli scontri avvenuti tra le due fazioni nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino, vicino ad Arezzo, sull’autostrada del sole. Nel frattempo è stata aperta la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Maradona ai possessori della fidelity card della Salernitana, con esclusione di quelli residenti a Salerno e provincia.