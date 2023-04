di Erika Noschese

«Le denunce che provengono dagli agenti della polizia municipale in merito al concorso relativo alle progressioni verticali di categoria D e non solo sono preoccupanti, va fatta chiarezza». Così il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno, Roberto Celano dopo le polemiche di questi mesi in merito al concorso interno della polizia municipale per un avanzamento di carriera che ha premiato quattro donne, due delle quali vicine alla politica regionale. Ad alimentare ulteriormente le polemiche la lettera che un agente della municipale, assunzione ‘89, ha inoltrato ai suoi colleghi denunciando le tante discriminazioni subite in questi anni e accusando le organizzazioni sindacali di non aver mai realmente tutelato i loro interessi. «La commissione trasparenza e l’assessore devono verificare la correttezza delle procedure perché i concorsi pubblici devono essere aperti, rispettare criteri meritocratici – ha dichiarato ancora il consigliere di opposizione – Sono certo che nei prossimi giorni il presidente della commissione Trasparenza Antonio Cammarota convocherà in commissione i sindacati, l’assessore e il comandante per verificare la corretta e la trasparenza degli atti». Il caso pare essere stato affrontato anche in commissione Mobilità con alcuni consiglieri di maggioranza che vorrebbero chiarimenti rispetto a quanto accaduto in occasione del concorso per la nomina di tenenti. Intanto, sembra aver già avviato un procedimento giudiziario uno dei partecipanti al concorso che le scorse settimane aveva fatto richiesta di accesso agli atti, dapprima per una delle vincitrici e poi sul quinto in graduatoria, denunciando – a suo dire – una differente valutazione della prova che lo avrebbe penalizzato solo per far vincere i quattro nomi inizialmente segnalati dal politico di turno.