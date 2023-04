di Erika Noschese

Il Comune di Salerno concede, in locazione, cinque immobili di sua proprietà. Si tratta, nello specifico, dell’appartamento in largo Conservatorio Vecchio con un canone mensile pari a 450 euro ed un canone a base d’asta annuale di 5,400 euro; il deposito di piazza M.D’Aniello a 200 euro mensili e 2.400 euro a base d’asta annali; l’ex Museo del Falso di via Portaelina a 2.850 euro e 34.200 euro a base d’asta annuale; gli ufficio dell’ex info point della Galleria Capitol su Corso Vittorio Emanuele a 870 euro mensili e 10.440 euro annui e il locale commerciale di viale Ciro Menotti a 460 euro mensili e 5.520 euro annuali. All’atto di stipula del contratto di locazione dovrà essere versato un deposito cauzionale, pari al 10% del canone di locazione annuo posto a base d’asta (mensile per 12 mensilità). La locazione avrà durata di anni quattro/sei a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, con espressa esclusione di rinnovo tacito a far tempo dalla seconda scadenza; l’eventuale diniego della rinnovazione alla prima scadenza seguirà nel rispetto delle previsioni normative. Nel caso in cui necessitino di interventi di manutenzione straordinaria/risanamento conservativo/ristrutturazione e\o attività di allineamento catastali, strumentali ed atti a garantire la sussistenza dei requisiti e servizi minimi richiesti, bisognerà attenersi alle indicazioni di seguito riportate. I costi di ristrutturazione dovranno essere: preventivamente autorizzati mediante presentazione di opportuna richiesta corredata da relazione tecnica e computo metrico estimativo; anticipati dal conduttore, e potranno essere scomputati dal canone di locazione determinato in sede di gara, fino a concorrenza del 50% dell’importo dei lavori, debitamente rendicontati, e comunque non a totale copertura degli importi dovuti per singola annualità (max 60%), se eccedenti dovranno essere scomputati in più annualità. Durante il periodo di locazione, il conduttore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla gestione, alla manutenzione ordinaria dell’immobile eseguendo, inoltre, per le eventuali aree verdi esterne lo sfalcio e la manutenzione in modo da mantenere costantemente il decoro e l’estetica degli spazi. L’acquisto di nuovi macchinari e/o arredi restano di piena proprietà del conduttore, il quale al termine della locazione non potrà esserne rimborsato, in quanto dovrà asportare detti beni senza arrecare alcun danno all’immobile, che dovrà essere restituito in normali condizioni di uso e manutenzione. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 marzo e i plichi saranno aperti alle ore 11 del 2 maggio presso il servizio Provveditorato di via Centola.