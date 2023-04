Per il secondo anno, la Fondazione Carisal ha scelto di sostenere, in occasione della Santa Pasqua, il progetto “Un uovo per l’Ambiente” promosso dall’associazione EcoMondo, Diritto&Ambiente, attraverso cui vengono donate uova di cioccolato “speciali” e si adottano alveari per supportare apicoltori locali e salvaguardare la popolazione delle api del territorio. Le uova di cioccolato totalmente sostenibili ed ecologiche contengono come sorpresa semi di piante floreali, un vasetto come appoggio per piantare i semini e l’incarto in tessuto per essere riutilizzato. L’intero ricavato derivante dalla vendita delle uova sarà utilizzato per finanziare apicoltori e arnie per la crescita e la produzione del miele.

Le 50 uova green donate dalla Fondazione Carisal sono state consegnate dal Presidente Domenico Credendino mercoledì mattina agli alunni della Scuola dell’infanzia e Primaria Paritaria “Filippo Smaldone” di Salerno, che si dedica al servizio sociale culturale e caritativo delle persone affette da sordità e con problemi di linguaggio bambini.

“Fortemente impegnati nel sostegno e promozione di progetti di utilità sociale legati all’ambiente, siamo felici di rendere un gesto di solidarietà attraverso un’iniziativa in favore della biodiversità” – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino, non nuovo ad iniziative di solidarietà, finalizzate non solo ad aiutare il prossimo ma anche alla tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle realtà locali.