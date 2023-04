A Salerno, si sa, ormai l’ordinario diventa straordinario ma, per fortuna, c’è chi sa ancora distinguere la politica, quella vera, dalle tante chiacchiere fatte solo per provare ad ottenere consensi, rigorosamente a mezzo social come impongono i temi attuali. Così, ennesima gaffe per il presidente del Consiglio Comunale di Salerno Dario Loffredo che sul suo profilo facebook annuncia, urbi et orbi, il suo ennesimo successo, niente di meno che la riparazione di un marciapiede dissestato in via temporanea. “Domenica sono stato alla chiesa di San Benedetto, dove tante persone mi hanno segnalato la situazione in cui versa il marciapiede limitrofo al Museo archeologico provinciale. La pavimentazione era completamente dissestata e sicuramente pericolosa. Questa mattina mi sono premunito di inviare una squadra per far riempire con del cemento i tratti sconnessi ed evitare, così, che qualcuno possa farsi male. Si tratta di un intervento tampone, finalizzato esclusivamente a garantire l’incolumità dei cittadini, nelle more che si possa provvedere celermente a una manutenzione di tutta la zona con criteri che sappiano tenere in considerazione la funzionalità e l’estetica dei luoghi”, ha scritto Loffredo sui suoi canali social con tanto di hastag Io ci sono. Tra i commenti spicca, in tono prettamente satirico, quello di Agostino Gallozzi, patron del Marina d’Arechi: “Bravo Dario queste sono le belle notizie che ci fanno essere orgogliosi della nostra città che per fortuna ha amministratori attenti ed eccellenti … hai fatto bene a dare il giusto risalto a questo eccezionale tuo intervento, a questa tua meritoria iniziativa di grande impatto sociale e tecnologico con la quale è stata tappata una buca del marciapiede con un materiale davvero incredibile…il cemento – ha detto il presidente di Gallozzi Group che da oltre 70 anni opera nel porto di Salerno – Meno male che ci hai pensato tu, ora Salerno è certamente migliore, non ci si deve vergognare nel dare risalto ad iniziative che altrove verrebbero nascoste per pudore. Meglio fare sapere a tutto quale impegno viene profuso per il benessere della città. Complimenti, complimenti davvero“.

er.no