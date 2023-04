La dottoressa Mariaconsiglia Calabrese è il presidente del neonato Ordine della professione sanitaria e fisioterapista di Salerno. “Carissimi anche Salerno ha scritto la sua pagina di storia, questi i risultati: Per il Consiglio Direttivo la lista “Crescere Insieme” ha vinto sulla lista “Riabilita in Ordine” 251 a 91. Per il Collegio Revisori “Crescere Insieme” ha vinto sulla lista “Fisioterapisti Conti Fisioterapisti 3.0” 256 a 100. Nel Consiglio direttivo: Francesco Avossa, tesoriere Luana Budaci, Giovanna Cuomo, Ugo De Rosa, segretario Romana Pagano, Giuseppina Sabatella, vice presidente Michele Senatore e Davide Sessa mentre per il Collegio dei revisori dei conti, Maria Capuano, Lucia Pepe e Gianluca Riccardelli.