di Erika Noschese

L’accordo tra la fondazione Menna e l’associazione Limen riguarderebbe l’uso della biblioteca e non tutta la struttura, come tutt’ora avviene anche alla luce del protocollo d’intesa firmato con la presidente Letizia Magaldi. È quanto emerso dalla risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Roberto Celano per chiarire la monopolizzazione degli spazi della Casa del Combattente da parte del segretario dell’assessore Claudio Tringali. «Il presidente di un’associazione che ha in comodato d’uso un bene dell’associazione dovrebbe rispettare l’accordo ma questo sostanzialmente è il pregresso, l’attuale presidente dice di non avere più rapporti e di aver ripreso pieno possesso degli spazi ma così non è, Limen ancora organizza eventi presso la struttura – ha attaccato il forzista – Probabilmente, è questo il motivo dell’ostracismo nei confronti del Forum dei giovani. La biblioteca non dovrebbe essere utilizzata solo dai giovani di Limen, associazione sicuramente meritevole, ma dai giovani di Salerno ed è per questo che servirebbe uno strumento con elezioni democratiche, votati dai giovani, superando la logica delle associazioni di amici del potente di turno che possono sfruttare spazi comunali”. E intanto, proprio una compatta opposizione metterà i consiglieri di fronte ad una scelta non proprio facile per chi vive di consensi e di “sissignore”: dire sì al forum e andare contro le direttive della maggioranza o perdere il consenso dei giovani che sapranno così nome e cognome di chi boicotta il Forum, tanto richiesto da anni. Ieri, infatti, è stata protocollata la richiesta di inserire l’approvazione del regolamento del Forum dei Giovani tra i punti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Il Forum avrebbe, tra gli altri, il compito di esprimere pareri consultivi, anche su richiesta degli organi istituzionali del Comune, su iniziative dell’Amministrazione rivolte ai giovani; presentare rilievi e proposte agli organi istituzionali del Comune; verificare la coerenza e la rispondenza di atti e provvedimenti dell’ Amministrazione ai programmi e dalle finalità, concordate nelle materie d’interesse giovanile; promuovere iniziative pubbliche, convegni, ricerche; organizzare, con l’ausilio del Comune, iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze di svago e sano impiego del tempo libero dei giovani; promuovere progetti a livello locale, provinciale, regionale e comunitario, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni, Comitati di quartiere ed altri Forum; favorire la costituzione di un sistema informativo integrato fra Amministrazione Comunale, istituzioni comunitarie, giovani e aggregazioni giovanili, rispetto ai bisogni emergenti sul territorio comunale ed agli interventi ad essi relativi.