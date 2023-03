E’ scomparso, all’eta’ di 84 anni, l’avvocato Paolo Carbone, tra i fondatori della Camera penale salernitana, decano dell’avvocatura e toga d’oro in occasione dei cinquant’anni di professione forense e Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Penalista, grande appassionato di diritto e anche di giornalismo, Carbone era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, dove questa mattina si e’ spento. Era nato a Grumento Nova, in provincia di Potenza. E nonostante da anni vivesse a Salerno, fondo’, nel 1996, l’Associazione Lucana ‘Giustino Fortunato’, sodalizio nato con lo scopo di promuovere e consolidare i rapporti di amicizia tra i lucani residenti nel capoluogo di provincia campano.

, 27 mar.- Intensa e di grande spessore l’attivita’ professionale di Carbone che, nel corso della sua carriera, e’ stato anche avvocato di personaggi di spicco della politica. “Questa – commenta con l’AGI il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, Gaetano Paolino – e’ una notizia che ci rattrista perche’ l’avvocato Paolo Carbone era un decano dell’avvocatura salernitana e ha svolto le funzioni di avvocato penalista, anche in giudizi di grandissima rilevanza, dando sempre un contributo fattivo”. Paolino ricorda l’avvocato Carbone come un professionista che “si e’ sempre distinto per signorilita’ e per competenza”. “E’ stato il dominus di decine di avvocati – rammenta – che oggi esercitano, con grandissima professionalita’ e sulla base degli insegnamenti ricevuti sempre dal loro dominus, l’attivita’ professionale con impegno e coerenza”. “La dipartita lascia attonito il Foro perche’ era un avvocato stimatissimo e veniva molto rispettato e ascoltato dai giovani professionisti”, sottolinea Paolino, concludendo che “il mio invito e quello dell’Ordine degli Avvocati e’ di rispettarne la memoria, in particolare attraverso lo svolgimento di un’attivita’ professionale che sia consona alla funzione con dignita’ e con grandissima professionalita’, continuando a seguire l’esempio di maestri del diritto, come e’ stato per tutti noi l’avvocato Paolo Carbone”. “La Camera Penale Salernitana – queste le parole affidate a un post social – piange la scomparsa dell’avvocato Paolo Carbone, uno dei suoi fondatori. Nel momento del dolore, le doti umane non comuni e lo straordinario talento professionale resteranno l’indelebile traccia da seguire per l’Avvocatura Salernitana e per quella Nazionale. Affettuosa e commossa vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari”.