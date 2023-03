“L’autonomia differenziata crea squilibrio in questo Paese e crea problemi”. E’ netto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che, a margine di un appuntamento in citta’, torna sul tema dell’autonomia differenziata. “Faccio una semplice considerazione, riportata anche dalle considerazioni del presidente della Regione Campania De Luca”, premette il primo cittadino, rammentando che, “per la spesa pubblica allargata, per quanto riguarda le autonomie locali in Italia, al Nord ci sono 17mila euro pro capite per ogni cittadino; al Sud 13mila; in Campania 12mila euro”. Da qui, sostenendo che “non si capisce, poi, come si potra’ riequilibrare tutto questo”, evidenzia che, “per quanto riguarda i residui fiscali e la logica del trattenere sui territori i tributi, in toto o in parte, ottenuti nella raccolta fiscale, crea anche questo uno squilibrio, perche’, alla fine, non si sa come riequilibrare tutto questo a livello nazionale”.