“Stiamo lavorando per i cittadini con grande determinazione e in spirito libertà. Ora non ho tempo da perdere, ma poi avrò modo di fare qualche commento su alcune forze politiche”. Lo dice il governatore della Campania Vincenzo De Luca, al termine della sua diretta social del venerdì, nella quale non ha lesinato critiche al centrodestra ma non ha mai citato il Pd o la nuova segreteria. Il presidente della Regione non spiega a quali forze politiche si riferisca: “Saranno mesi di grande effervescenza – assicura – ora non ho tempo da perdere, siamo al lavoro su cose estremamente serie che riguardano i nostri concittadini. Ma vi preannuncio che avremo cose molto belle da dire”.