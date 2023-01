di Erika Noschese

Al via le prime attività di manutenzione all’interno dei parchi comunali. In attesa di concludere la clausola sociale, infatti, la ditta che si è aggiudicata l’appalto ha dato inizio ad un primo taglio d’erba all’interno del parco del Galiziano che, proprio ieri mattina, è stato interessato dall’installazione di tre nuove giostre. Le giostre sono state acquistate grazie all’iniziativa di beneficenza realizzata dal Comune di Salerno, Salerno Solidale e l’associazione Maniga – creazioni d’amore. Le ospiti della struttura di Salerno Solidale hanno realizzato 300 palline di Natale all’uncinetto. Con l’acquisto simbolico delle creazioni natalizie e grazie alla partecipazione del Rotary Salerno e di altri sostenitori, sono state acquistate le tre giostre. «Gli ospiti della Casa Albergo hanno confezionato delle palline di Natale che poi sono state messe in vendita, con il ricavato sono state comprate queste giostrine, anche grazie all’intervento del Rotary, sempre molto attento. È un combinato di iniziative che ha consentito questo significativo appuntamento che ha più un valore simbolico che sostanziale», ha dichiarato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, evidenziando che il parco è stato ripulito. «Abbiamo ripreso la nostra attività di manutenzione dei parchi, a lungo bloccata per motivi ormai definitivamente alle nostre spalle. Stiamo andando avanti a ritmo serrato, il parco del Mercatello è in corso di riqualificazione, stamattina (ieri per chi legge ndr) siamo stati con l’assessore Natella in piazza Alario; c’è una ripresa per tornare nella normalità, non stiamo facendo nulla se non un’opera di manutenzione doverosa e, contestualmente, ribadiamo che c’è stato un blackout per qualche tempo che non è dipeso dalla nostra volontà – ha aggiunto il primo cittadino – Stiamo intervenendo sull’ordinario, anche sugli alberi all’altezza del corso questa mattina: sono iniziative che vengono dall’appalto dei lavori, in Italia fare gare è qualcosa di simile ad un miracolo ma ora stiamo andando avanti e a breve rientreremo nell’ordinaria manutenzione». Intanto, l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Salerno, Massimiliano Natella ha fatto il punto della situazione sui parchi cittadini, dopo il soprallugo in piazza Alario, interessato da interventi di pulizia e, nei prossimi giorni, di potatura delle alberature. «Noi abbiamo cominciato l’appalto biennale per la manutenzione di parchi e aree verdi e abbiamo cominciato a fare attività di manutenzione con un primo taglio d’erba al parco del Galiziano e contestualmente c’è anche un piccolo appalto per la manutenzione delle giostrine, iniziando con quelle rotte che non consentivano di avere aree in sicurezza come via Galloppo, riaperta dopo la rimozione di alcune giostrine rotte – ha spiegato l’assessore Natella – Questo appalto prevede anche l’integrazione di nuove giostre e oggi coincide con questa accettazione di donazione al parco del Galiziano e nei prossimi giorni si proseguirà con un programma fitto che prevede la manutenzione di tutte le aree verdi della città e anche dei parchi, in particolare ci sono aree di grossa fruizione come il parco di via Buongiorno, Arbostella e che erano già aperti nella fase transitoria con un primo taglio d’erba, un primo step di manutenzione per poi riaprire tutti i palchi. Stiamo attendendo che la ditta termini la clausola sociale, nel frattempo lavora con le maestranze a disposizione. C’è il tema della manutenzione delle alberature, sul quale c’è un programma che porteremo avanti fino alla primavera».