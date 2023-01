La segnalazione arriva da un tifoso della Salernitana, padre di un figlio di 7 anni. Ha inviato una mail alla redazione di Le Cronache per portare all’attenzione la problematica riguardante il costo dei biglietti della Salernitana per i minori.“Almeno con il Torino, – scrive il nostro utente – ci saremmo aspettati i ticket omaggio nei distinti o delle riduzioni importanti…. Invece, solo ridotto nei distinti o intero in curva a 25€!!!Per un bimbo di 7 anni è eccessivo e non è giusto… soprattutto se pensiamo che in tanti altri stadi pagano una cifra simbolica… senza contare poi di quanto costa una bottiglietta d’acqua nei punti ristoro all’interno dello stadio €2,50!!!!In questo periodo di chiusura delle scuole avrebbero dovuto pensare ad attrarre Famiglie e bambini con sconti ed iniziative… ma sono stati carenti e negligenti verso coloro che devono iniziare ad Amare lo sport….Con il caro vita attuale, è difficile anche seguire la propria squadra del Cuore…“.