di Marco De Martino

salerno – La Salernitana è pronta a depennare il nome di Diego Demme dalla propria lista della spesa. Un nome che era in cima al taccuino di Morgan De Sanctis, il quale ha fatto di tutto per riuscire a portarlo a Salerno. Una intenzione che però ha fatto a pugni con le richieste del Napoli, che aveva chiesto il pagamento di 500mila euro per il prestito fino a giugno del centrocampista e l’accollo da parte del club granata dell’intero ingaggio dell’ex Lipsia. Lo stesso Demme aveva richiesto un contratto pluriennale che andava ben oltre l’offerta della Salernitana la quale, a questo punto, ha deciso di ritirarsi dalla trattativa. De Sanctis ha così cambiato decisamente strategia, bussando alla porta di altre due società di massima serie.

ASSALTO A ZURKOWSKI La prima è la Fiorentina, a cui la Salernitana ha chiesto da tempo il regista polacco Zurkowski. Dopo aver proposto un prestito qualche settimana fa, la trattativa si era raffreddata anche a causa delle interferenze arrivate da molti club di serie A: dal Torino al Bologna, dalla Cremonese all’Empoli, in tanti si sono fiondati su Zurkowski ma nessuno ha affondato il colpo. Così la Salernitana ci sta riprovando, riformulando l’offerta: acquisto a titolo definitivo e contratto pluriennale al polacco a cifre importanti. La Fiorentina e lo stesso centrocampista stanno valutando e nelle prossime ore potrebbe arrivare una risposta da entrambi.

IDEA ARSLAN La seconda è l’Udinese, con cui si sta innescando un vero e proprio filo diretto. Alla Salernitana piace Tolagy Arslan, mezzala tedesca ma di chiare origini turche. L’idea di giocare con maggiore continuità lo stuzzica e la Salernitana potrebbe essere la soluzione ideale per lui. Sempre con la società friulana si sta parlando anche di altri due profili.

SORPASSO EHIZIBUE La Salernitana infatti ha bisogno anche di un laterale, sempre in sostituzione di un calciatore infortunato, in questo caso Mazzocchi. Per Zortea sembrava fatta ma non è stata ancora trovata la quadratura del cerchio con l’Atalanta, così la Salernitana si è fiondata, appunto sul nigeriano con passaporto olandese dell’Udinese Ehizibue. Il classe 1995 ha trovato poco spazio e sembra disposto a tentare l’avventura in granata Con i friulani si tratta sempre il difensore olandese Nuytinck, vecchio pallino di mister Nicola, che andrebbe ad infoltire ed a rendere più esperta la batteria di centrali.