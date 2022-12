L’ avvocato Giuseppe Vitale candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno con la lista del candidato presidente Avv. Gaetano Paolino spiega il perchè ha deciso di scendere in campo.

“Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati di Salerno che si terranno il 12,13,14 gennaio prossimo poiché circa vent’anni anni fa ho scelto con la ragione di esercitare questa professione che porto avanti con la massima passione e come richiedono tutti i mestieri con sacrifici quotidiani.

Non discendo da una famiglia di avvocati e pertanto ben comprendo tutti i colleghi soprattutto i giovani che avendo compiuto la mia stessa trafila, spinti dalla passione per questa professione, quotidianamente si sacrificano per esercitarla.

Devo innanzitutto ringraziare di cuore il candidato presidente Gaetano Paolino che mi ha dato questa possibilità riponendo in me stima e fiducia che cercherò di ripagare con la lealtà ed il rispetto che mi contraddistinguono dapprima nella vita privata di tutti i giorni e poi nella professione.

Faccio parte di una squadra di amici e valenti colleghi il cui intento è quello di affrontare e risolvere i tanti problemi che affliggono l’avvocatura in generale.

Desideriamo essere al fianco di tutti i colleghi in particolare dei giovani che rappresentano il futuro dell’avvocatura.

Infine faccio il mio sincero in bocca al lupo a tutti i candidati delle liste augurandomi che sia una sana, leale e rispettosa competizione elettorale e che indipendentemente da chi risulterà vincitore vengano, ribadisco, affrontati e risolti i problemi che, purtroppo, affliggono l’avvocatura in generale.