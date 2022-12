di Erika Noschese

Il Palazzetto dello Sport procede a ritmo spedito. L’obiettivo, ora, è non perdere i fondi del Pnrr destinati agli impianti sportivi e proprio in quest’ottica che si sta concentrando il lavoro dell’assessore Michele Brigante. La giunta comunale, ieri, si è riunita per approvare lo studio di fattibilità avanzata che permette di andare in gara con il progetto esecutivo. Uno strumento assolutamente innovativo e moderno che consente di recuperare, sul cronoprogramma dell’iter burocratico almeno due anni. Ora, si dovrà procedere con la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

Soddisfatto l’assessore Brigante che in questi mesi sta facendo i conti con l’aumento delle materie prime, la lentezza burocratica e tutte le difficoltà ancora oggi presenti. «Quanto approvato oggi in giunta ci consente di recuperare almeno due anni, stiamo procedendo in maniera rapida per non perdere l’occasione dei fondi del Pnrr», ha detto l’assessore Brigante. Proprio nei giorni scorsi, l’ingnere ha riunito tutti i responsabili degli uffici che saranno chiamati in causa nelle prossime settimane per dare la definitiva accelerata agli interventi in programma per quanto riguarda le opere strategiche che andranno a rivoluzionare il capoluogo di provincia. Il progetto ha ottenuto i fondi messi a disposizione dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio che ha destinato alla realizzazione dell’impianto sportivo tre milioni e 500mila euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di fatti, lo stesso iter sarà messo in pratica anche con il quarto ambito del ripascimento. Già nei prossimi mesi si potranno avere importanti risultati da questo passaggio che è risultato essere fondamentale per salvare l’opera e accelerare anche sui lavori di realizzazione della struttura che finalmente prenderà il posto dello scheletro di cemento abbandonato da 20 anni.