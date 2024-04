Salerno Club 2010: “Dichiarazioni Iervolino poco rassicuranti, ci riporti dove ci ha preso”

Ebbene si, la torcida salernitana ha potuto così ammirare i mercenari nostrani in gita di piacere di lunedì in albis nella splendida Bologna, con l’intento non di onorare la maglia e di rendere una prestazione calcistica in modo dignitoso, ma probabilmente in Emilia solo per gustare la prelibata mortadella ed ammirare le bellezze paesaggistiche locali

Alla vergogna non c’e’ mai fine e davvero non meritiamo questo scempio !!

Un campionato di fatto mai giocato per manifesta inferiorità

Allora che finisca presto questo sciagurata annata che resterà una macchia indelebile nella storia della serie A e nel palmares della squadra di Salerno

Che si faccia tabula rasa di tutti, dai dirigenti all’ultimo calciatore (ad eccezione di Sasa’ Avallone che merita riconferma a vita )e che si programmi subito la serie B per una immediata risalita

Purtroppo le ultime dichiarazioni del maggiore responsabile di questo disastro, il Presidente Iervolino, non lasciano presagire nulla di buono per il futuro che sembra davvero nero

I tifosi salernitani chiedono al patron di Palma Campania di riportare la compagine granata dove è stata presa senza un euro di debiti

Lo scrive in una nota il direttivo del Salerno Club 2010