14 giugno: giornata mondiale del donatore di sangue

Il 14 giugno di quest’anno, come ogni anno a partire dal 2004, ricorre la Giornata Mondiale del donatore di sangue promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. “Questa giornata rappresenta un’occasione per ringraziare i donatori per la loro opera preziosa e per divulgare l’importanza ed il valore della donazione volontaria, non retribuita e periodica, allo scopo di assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità delle cure mediche. Le trasfusioni di sangue e dei suoi componenti permettono di salvare milioni di vite ogni anno, contribuiscono a garantire una qualità di vita migliore a chi soffre di malattie croniche e sono indispensabili per poter effettuare procedure mediche e chirurgiche complesse, senza dimenticarne il ruolo cruciale in caso di disastri di origine naturale o umana

Il tema della Giornata Mondiale del donatore di sangue di quest’anno è “Il sangue ci mette tutti in relazione” (Blood connects us all). Il tema scelto quest’anno mette in evidenza la dimensione di “condivisione” e “connessione” tra i donatori di sangue e pazienti. Inoltre, è stato adottato lo slogan “Condividi la Vita, dona sangue”, per attirare l’attenzione sul ruolo che il sistema di donazione volontaria gioca per incoraggiare le persone a prendersi cura gli uni degli altri e per promuovere la coesione della comunità.

In occasione della giornata mondiale del “donatore di sangue” e nei giorni successivi

Le raccolte sangue dell’AVIS Comunale di Salerno avranno il seguente calendario :

orario raccolta : 7.30 – 10.30

venerdi 14 sede AVIS di Salerno in via Pio XI n.1 :

sabato15 sede AVIS di Salerno in via Pio XI n.1 per questa giornata avremo anche la partecipazione

dell’associazione “GINA”

sabato 15 Pontecagnano – Biblioteca comunale “Alda Merini” via Liguria 1 presso Istituto comprensivo statale Picentia

domenica 16 sede AVIS di Salerno in via Pio XI n.1

domenica 16 Cava de’ Tirreni presso la Chiesa di S. Anna