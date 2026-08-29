1 settembre, 100 anni della Paganese

Il giorno 1 Settembre 2026, avrà luogo la celebrazione del centenario della fondazione dell’Unione Sportiva Paganese, istituzione cittadina che in un secolo di storia ha dato lustro alla nostra città e appassionato generazioni di paganesi. Per onorare questo legame secolare tutti i cittadini e gli appassionati della Stella si raduneranno alle ore 18,00 presso la Villa Comunale, il luogo dove nel 1600 fu piantato il pino, simbolo del Comune di Pagani e primo stemma della Paganese, nonché primo stadio cittadino: Campo Sportivo il Pino, luogo delle gesta di “Motta, Proietta e De Pascale”. Sarà deposta una corona di fiori al monumento dell’Avv. Costantino Astarita, tra i primi Presidenti della Paganese e sarà svelato un monumento (installazione temporanea) nei pressi del pino secolare. Per questa iniziativa invitiamo i giovani tifosi ad accompagnare in Villa Comunale i propri nonni e i più anziani appassionati degli azzurrostellati. Alle ore 19,26 inizierà la Marcia Centenaria che raggiungerà Piazza Auditorium dove sarà calato un bandierone celebrativo, poi riprenderà il corteo verso il settore distinti dello Stadio “Marcello Torre”. Giunti allo stadio, ci posizioneremo sulle gradinate per: • seguire la presentazione della Paganese stagione 2026-2027; • la consegna simbolica dei fondi raccolti dall’Associazione Centenari al Presidente, Notaio Nello Calabrese; • per la realizzazione della coreografia. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare indossando una t-shirt della Paganese o una maglia con i colori sociali, portando con sé la bandierina del Centenario. Si precisa che: • auto e ciclomotori vanno parcheggiati precedentemente al raduno; le strade interessate dalla marcia resteranno chiuse al traffico e dovranno essere libere per il corteo; • è severamente vietato l’utilizzo di botti e altri fuochi d’artificio; • cellulari spenti, cuore acceso. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare alla celebrazione con la passione e l’entusiasmo che hanno caratterizzato le migliaia di tifosi che in un secolo hanno onorato la Paganese in ogni stadio e città. Accoglieremo e celebreremo tutte le vecchie glorie della Paganese che onoreranno con la loro partecipazione il giorno del Centenario. La Paganese è il cuore pulsante della nostra città: onoriamola e gridiamo al modo la nostra passione secolare!