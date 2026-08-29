1 settembre, 100 anni della Paganese - Le Cronache Sport
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, tra voci di mercato e insoddisfazione
1 settembre, 100 anni della Paganese
Emanuele Sica: Capaccio merita altro
Cannella: Salernitana, con Casillo primo caso di multiproprietà
Sport Paganese

1 settembre, 100 anni della Paganese

  • Agosto 29, 2026
  • 0
  • 112
  • 2 Min Read
1 settembre, 100 anni della Paganese

Il giorno 1 Settembre 2026, avrà luogo la celebrazione del centenario della fondazione dell’Unione Sportiva Paganese, istituzione cittadina che in un secolo di storia ha dato lustro alla nostra città e appassionato generazioni di paganesi. Per onorare questo legame secolare tutti i cittadini e gli appassionati della Stella si raduneranno alle ore 18,00 presso la Villa Comunale, il luogo dove nel 1600 fu piantato il pino, simbolo del Comune di Pagani e primo stemma della Paganese, nonché primo stadio cittadino: Campo Sportivo il Pino, luogo delle gesta di “Motta, Proietta e De Pascale”. Sarà deposta una corona di fiori al monumento dell’Avv. Costantino Astarita, tra i primi Presidenti della Paganese e sarà svelato un monumento (installazione temporanea) nei pressi del pino secolare. Per questa iniziativa invitiamo i giovani tifosi ad accompagnare in Villa Comunale i propri nonni e i più anziani appassionati degli azzurrostellati. Alle ore 19,26 inizierà la Marcia Centenaria che raggiungerà Piazza Auditorium dove sarà calato un bandierone celebrativo, poi riprenderà il corteo verso il settore distinti dello Stadio “Marcello Torre”. Giunti allo stadio, ci posizioneremo sulle gradinate per: • seguire la presentazione della Paganese stagione 2026-2027; • la consegna simbolica dei fondi raccolti dall’Associazione Centenari al Presidente, Notaio Nello Calabrese; • per la realizzazione della coreografia. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare indossando una t-shirt della Paganese o una maglia con i colori sociali, portando con sé la bandierina del Centenario. Si precisa che: • auto e ciclomotori vanno parcheggiati precedentemente al raduno; le strade interessate dalla marcia resteranno chiuse al traffico e dovranno essere libere per il corteo; • è severamente vietato l’utilizzo di botti e altri fuochi d’artificio; • cellulari spenti, cuore acceso. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare alla celebrazione con la passione e l’entusiasmo che hanno caratterizzato le migliaia di tifosi che in un secolo hanno onorato la Paganese in ogni stadio e città. Accoglieremo e celebreremo tutte le vecchie glorie della Paganese che onoreranno con la loro partecipazione il giorno del Centenario. La Paganese è il cuore pulsante della nostra città: onoriamola e gridiamo al modo la nostra passione secolare!

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Sport

Premio Atleti Olimpici e Azzurri dItalia, tutti

Gli olimpionici di Londra 2012 Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti sono

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Sport

Paganese multata per i bagni sporchi, il

”Cado davvero dalle nuvole. Sono allibito”. Cosi’ il presidente della Paganese

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Sport

Baresi: «Impressionato dal Centro sportivo Terzo Tempo»

Emozione ed orgoglio al centro sportivo Terzo Tempo per la visita

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Sport

I granata regalano un sorriso ai bimbi

Una delegazione della Salernitana guidata dal Direttore Sportivo Massimo Mariotto e

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Sport

Olimpionici e Prefetto insieme per la legalità

“Lo sport veicolo di coesione e di legalità” è il tema

Tommaso D'Angelo
Ottobre 8, 2012