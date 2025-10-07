William e Kate portano i figli al pub… ma per giocare

(Adnkronos) – Anche se a causa della globalizzazione è difficile dirlo, dato che ormai tutto si trova ovunque, si può ancora sostenere che il pub sta al Regno Unito come la pizzeria all'Italia. Sono principalmente luoghi di aggregazione e, soltanto in seconda battuta, locali dove bere o mangiare. Quindi, se la notizia è che William e Kate portano i figli, George di 12 anni e Charlotte di 10, in birreria, non si pensi e non si venga a dire che crescano futuri alcolizzati. I principi di Galles frequentano regolarmente, insieme ai loro rampolli, un pub di Windsor, vicino a casa loro, dove, proprio come qualsiasi altro comune mortale inglese, trascorrono parte del loro tempo libero. Sono una famiglia unita e i quattro amano sfidarsi a carte o ai giochi da tavolo, come il quiz in stile Trivial Pursuit organizzato dai gestori del locale.

La loro abitudine di giocare in famiglia risale al periodo del Covid – ricorda Point de vue – durante il quale Carole Middleton videochiamava la figlia, il marito e i loro figli, per organizzare gare culturali per passare il tempo. Se esaminiamo i curricula della famiglia, sembra ovvio che il più bravo in sport e geografia sia l'erede al trono, laureato a St Andrews e tifoso dell'Aston Villa. Arte e cultura sono invece i punti forti di Kate, anche lei laureata all'università scozzese, ma in arte moderna. I piccoli potrebbero benissimo impressionare i genitori grazie alla loro conoscenza della musica, del balletto, del cinema e delle serie tv. Ma anche di storia, come il principe William ha ammesso parlando con Eugene Levy nell'episodio di 'Reluctant Traveler': "Penso di aver bisogno di qualche lezione. George, mio ​​figlio, è molto più bravo di me in storia e ora gli chiedo conferma quando menziono una data".

Tornando al pub, scopriamo che si tratta in realtà di un luogo educativo, di interazione con il pubblico, dove chiacchierare, oltre che giocare e bere. E il principe William, si sa, protegge i suoi tre figli, e desidera che vivano una vita il più normale possibile. Durante la sua passeggiata a Windsor Park con Levy e con il cane Orla al seguito, ha parlato delle abitudini e dei valori che lui e sua moglie Kate stanno instillando in loro: anzitutto, quello di una famiglia felice, sana e stabile. E poi alcune regole: "Nessuno dei nostri figli ha il telefono, e siamo molto rigidi su questo", ha dichiarato il futuro re. Invece, ha raccontato, fanno esercizio fisico: "Louis (il terzogenito di 6 anni) adora il trampolino. Ne è ossessionato e anche Charlotte lo usa molto. Di conseguenza, passano la maggior parte del tempo a litigarci sopra". Da parte sua, la principessa Charlotte frequenta diligentemente lezioni di danza classica e gioca a netball, una variante del basket. "George ama il football e l'hockey", ha aggiunto il padre, sottolineando l'importanza di tenerli occupati, soprattutto all'aperto.

—internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)