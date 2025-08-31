Vuelta, oggi la nona tappa: orario, percorso e dove vederla in tv - Le Cronache
Salernitana, il tempo delle chiacchiere è finito
Djokovic-Struff: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Fauceglia: Non possiamo consegnare la Campania a Fico
Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4
Vuelta, oggi la nona tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Vuelta, oggi la nona tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Tappa numero 9 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, domenica 31 agosto, si corre la nona frazione della corsa a tappe spagnola, che quest'anno festeggia i suoi ottant'anni. Si parte da Alfaro per arrivare a Estacion De Esqui De Valdezcaray dopo 195.5 chilometri. In maglia rossa c'è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la nona tappa della Vuelta di Spagna 2025.  Quella di oggi sarà una frazione impegnativa soprattutto nel finale, ma che in linea di massima non dovrebbe dare scossoni alla classifica generale. La frazione partirà da Alfaro e arriverà a Estacion De Esqui De Valdezcaray dopo 195,5 chilometri con brevi salite e saliscendi. Occhio agli ultimi 15 chilometri, che presenteranno l'unica vera difficoltà altimetrica nell'ascesa conclusiva, con pendenza media del 5%.  
La nona tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 12:20 e finirà intorno alle 17.15. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

