Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salerno, oggi inizia Gusto Italiano
De Luca: Fico? Mezza pippa
“Usa responsabili di 11 omicidi extragiudiziali”, l’accusa del Venezuela
Salerno, il sindaco: Oggi riapre la metro
Ultim'ora Nazionale

Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

  • Settembre 4, 2025
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Vuelta, oggi la dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna con la dodicesima tappa. Dopo la frazione di ieri, senza vincitori in virtù della fine anticipata della gara per un corteo pro-pal a Bilbao, si riparte oggi giovedì 4 settembre con i 144,9 chilometri da Laredo a Los Corrales De Buelna. In maglia rossa c'è il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa 12 della Vuelta di Spagna 2025.  Qual è il percorso della tappa di oggi? Quella odierna è una frazione di 144,9 chilometri, con partenza da Laredo ed arrivo a Los Corrales De Buelna. Dopo circa 30 chilometri il gruppo affronterà il primo Gpm a Puerto de Alisas (8,6 km al 5,8% di pendenza media). Da qui inizierà un tratto mosso, fino al secondo e ultimo Gpm, Collada de Brenes (7 km al 7,9% di pendenza media) a 20 chilometri dal traguardo. Quindi, la discesa fino al traguardo.  La 12esima tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 14 e finirà intorno alle 17.20. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025