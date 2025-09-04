Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d'Italia - Le Cronache
Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d’Italia

  • Settembre 4, 2025
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read
Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d’Italia

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1 con l'attesissimo Gran Premio d'Italia. Da domani, venerdì 5 settembre, a domenica 7 settembre, piloti al lavoro in uno dei weekend più avvincenti del Mondiale. A Monza si riparte dal dominio di Oscar Piastri, sempre più leader della classifica dopo il successo in Olanda. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell'ultimo fine settimana. Dalle prove libere alla gara, ecco il programma del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming. Ecco il programma del Gp di Monza, con tutti gli appuntamenti del weekend:    
Venerdì 5 settembre
 Ore 13.30: F1 – Prove libere 1 Ore 17: F1 – Prove libere 2   
Sabato 6 settembre
 Ore 12.30: F1 – Prove libere 3 Ore 16: F1 – Qualifiche   
Domenica 7 settembre
 Ore 15: F1 – Gara Il Gran Premio d'Italia, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

