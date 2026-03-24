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“Visit Salerno & Cilento”, forte partecipazione agli incontri territoriali
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“Visit Salerno & Cilento”, forte partecipazione agli incontri territoriali

  • Marzo 24, 2026
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“Visit Salerno & Cilento”, forte partecipazione agli incontri territoriali

La Camera di Commercio di Salerno ha dato il via ufficiale alla fase attuativa del Piano Strategico per il Turismo “Visit Salerno & Cilento”, con l’obiettivo di trasformare il territorio in una destinazione organizzata e competitiva, capace di valorizzare il ruolo dell’Aeroporto di Salerno come volano per l’internazionalizzazione e la crescita economica. L’obiettivo è superare la frammentazione attraverso una governance unitaria e la creazione di prodotti turistici esperienziali, pensati per attrarre flussi di qualità durante tutto l’anno. Il percorso avviato ha già registrato un’importante partecipazione: i primi quattro appuntamenti territoriali hanno coinvolto oltre 200 operatori del settore, con 62 presenze a Salerno, 74 a Paestum, 41 a Pollica e 35 a Padula. Durante gli incontri sono stati illustrati il modello operativo del network dedicato agli attori della filiera turistica, i benefici per le imprese e le modalità di adesione, avviando così la costruzione di una destinazione turistica più integrata e competitiva. Un segnale concreto che vede nell’offerta territoriale una leva per lo sviluppo di primaria importanza Come spiega Andrea Prete, presidente della Camera di Commercio di Salerno: “Il Piano si fonda su pilastri chiave: integrazione dell’offerta, valorizzazione delle eccellenze locali, sviluppo di esperienze autentiche e utilizzo della location intelligence per orientare le azioni da compiere e intercettare nuovi mercati. In questo quadro, l’Aeroporto di Salerno rappresenta un’infrastruttura fondamentale per migliorare l’accessibilità e posizionare il territorio sui mercati internazionali, diventando la principale porta d’ingresso per nuovi flussi turistici”. A rafforzare l’intervento progettuale contribuisce il ruolo di ISNART, che supporta la Camera di Commercio con analisi, dati e modelli di sviluppo sostenibili, mentre FTourism accompagna la fase operativa, dalla costruzione dei prodotti turistici al posizionamento sui mercati. Per tradurre il Piano in risultati concreti, è fondamentale il coinvolgimento diretto di tutta la filiera. L’Ente camerale invita tutte le realtà del territorio – strutture ricettive, ristorazione, servizi, operatori culturali e dell’esperienza – a entrare a far parte del nascente Network di destinazione che verrà fatto conoscere nelle prossime campagne di promozione, e nel primo Catalogo dei Prodotti Turistici del territorio, anch’esso desinato alla promozione verso i potenziali turisti. Partecipare significa essere protagonisti di un progetto condiviso e contribuire in prima persona alla crescita e al posizionamento competitivo della destinazione, consapevoli che fare rete oggi è la condizione per competere domani. Per aderire: tel. 089.3068484 – 487 info.turismo@sa.camcom.it – www.sa.camcom.it

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