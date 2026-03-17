“Visit Salerno & Cilento”, alle 16 alla camera di Commercio

Entra nella fase operativa il Piano Strategico sul Turismo promosso dalla Camera di Commercio di Salerno, presieduta da Andrea Prete, con l’obiettivo di trasformare le potenzialità del territorio in economia reale e sostenibile per le imprese. Il progetto, realizzato con il supporto tecnico di ISNART e FTOURISM guidata dal destination manager Josep Ejarque, punta a superare la frammentazione dell’offerta attraverso l’integrazione dei prodotti turistici e il rafforzamento delle infrastrutture, con l’Aeroporto di Salerno nel ruolo di principale volano di crescita. Per garantire l’attuazione concreta del Piano è stata istituita una Unità Operativa dedicata all’interno della Camera di Commercio, incaricata di coordinare gli incontri con Comuni e stakeholder e di gestire il nuovo portale web del progetto, favorendo il dialogo tra gli operatori e monitorando i risultati. In questo quadro prende forma il progetto “Visit Salerno & Cilento – Essenza Mediterranea”, con la creazione del Network degli operatori, un’aggregazione volontaria e gratuita aperta a tutte le imprese della filiera turistica. L’obiettivo è costruire prodotti turistici strutturati che confluiranno nel primo Catalogo dei Prodotti Turistici della Destinazione, base delle future campagne di promozione internazionale e digitale. Per coinvolgere direttamente le imprese, la Camera di Commercio ha organizzato una serie di incontri sul territorio: si parte oggi alle ore 16 a Salerno presso la sede della Camera di Commercio; il 18 marzo alle ore 16 a Capaccio Paestum al Museo Archeologico Nazionale. Ultimo giorno il 19 marzo con due appuntamenti, alle 10.30 a Pioppi (Pollica) e alle 15.30 a Padula nella Certosa di San Lorenzo. Durante gli incontri saranno illustrati il modello operativo del network, i benefici per le imprese e le modalità di adesione, avviando così la costruzione di una destinazione turistica più integrata e competitiva.