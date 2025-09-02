Violenza su donne, Latini (Coop): "Solo con prevenzione riduzione del fenomeno" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Gianluca Gazzoli, morta la mamma Giovanna: “Sento il cuore esplodere dal dolore”
Violenza su donne, Latini (Coop): “Solo con prevenzione riduzione del fenomeno”
Violenza su donne, Cecchettin: “Serve una cultura delle relazioni per fermare fenomeno”
Sardegna, autunno ‘caldo’: Todde tra udienze Consulta e Appello su decadenza
Ultim'ora Nazionale

Violenza su donne, Latini (Coop): “Solo con prevenzione riduzione del fenomeno”

  • Settembre 2, 2025
  • 0
  • 32
  • 2 Min Read
Violenza su donne, Latini (Coop): “Solo con prevenzione riduzione del fenomeno”

(Adnkronos) – "Come Coop ci occupiamo di violenza di genere in maniera specifica fin dall’inizio della campagna 'Close the Gap' per l'inclusione e la parità di genere, sostenendo le donne vittime e i centri di accoglienza. Quest’anno abbiamo fatto un un passo in avanti a cui teniamo molto: oltre all’aiuto diretto a chi è vittima di violenza, vogliamo occuparci attivamente della prevenzione, perché solo così si può sperare di ridurre davvero la violenza. Per questo a marzo 2025 abbiamo lanciato la campagna 'Dire, Fare, Amare' per promuovere un’educazione affettiva e relazioni sane, soprattutto tra i giovani". Sono le parole di Maura Latini, presidente Coop Italia, durante la presentazione del Protocollo d’intesa Coop – Fondazione Giulia Cecchettin a Palazzo Grazioli a Roma. "In questo quadro presentiamo l’accordo con la Fondazione Giulia Cecchettin e avviamo un progetto pilota a Padova nei nostri cinque negozi, con formazione diretta per i dipendenti. È un percorso che ci permetterà di costruire strumenti replicabili anche in altre imprese. Come Coop – conclude Latini – annunciamo inoltre il sostegno alla petizione popolare per portare l’educazione affettiva nelle scuole, con la presenza di psicologi qualificati, attraverso una raccolta firme nei nostri punti vendita da settembre a novembre".  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025