di Roberto Scola

C’è un momento preciso in cui la politica smette di essere un esercizio retorico fatto di delibere e regolamenti, per misurarsi con la carne viva della quotidianità, è l’istante in cui un cittadino bussa alla porta delle istituzioni perché ha appena perso un tetto sopra la testa. Ad Agropoli, come in molte altre realtà della provincia, l’emergenza abitativa non è più una statistica lontana, ma una ferita silenziosa che attraversa famiglie colpite da sfratti improvvisi, lavoratori precari e persone sole che si ritrovano, da un giorno all’altro, a dover cercare riparo dentro l’abitacolo di un’automobile.

In vista della seduta del Consiglio comunale del prossimo 20 novembre, il consigliere di minoranza Massimo La Porta ha deciso di portare in aula una proposta che unisce legalità e giustizia sociale: una mozione per destinare gli immobili confiscati alla criminalità organizzata a progetti di housing sociale e accoglienza temporanea. Un’iniziativa che punta a trasformare i simboli del potere mafioso in presidi di dignità e solidarietà concreta, offrendo una rete di protezione immediata a chi attraversa una fase di fragilità estrema. Abbiamo raggiunto il consigliere La Porta per approfondire i dettagli normativi, le ricadute pratiche e la visione politica alla base di questo documento.

Consigliere La Porta, la sua mozione nasce da un’urgenza molto concreta e tocca un tema delicato come quello della povertà abitativa. Che cosa l’ha spinta a presentare questo atto proprio ora e, nello specifico, su quali immobili del patrimonio comunale si concentra la sua proposta?

«La spinta nasce da una convinzione profonda e irremovibile: nessuno, ad Agropoli, dovrebbe mai essere costretto a dormire in macchina dopo aver perso la propria casa. Un’istituzione pubblica ha il dovere morale e politico di esserci soprattutto quando una difficoltà improvvisa rischia di travolgere l’esistenza di una singola persona o di un’intera famiglia. Penso, ad esempio, a un nucleo familiare che deve lasciare la propria abitazione a seguito di uno sfratto esecutivo e che, nel mercato libero, non riesce a trovare immediatamente un’altra sistemazione. Nell’attesa di una soluzione stabile, dove va quella famiglia? È a questa domanda drammaticamente concreta che la politica ha il dovere di dare una risposta. La mia proposta riguarda gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e già trasferiti al patrimonio del Comune, con particolare attenzione agli appartamenti e agli altri fabbricati che presentano caratteristiche residenziali. Chiedo all’amministrazione di effettuare una ricognizione puntuale per verificare quali di questi beni siano effettivamente disponibili e idonei, oppure recuperabili a uso abitativo, così da destinarli all’abitare sociale, ovviamente nel pieno rispetto dei vincoli esistenti e dei servizi già attivi sul territorio».

Spesso, quando si parla di riutilizzo dei beni confiscati, ci si scontra con ostacoli burocratici o dubbi sulla fattibilità legale. Qual è il perimetro normativo entro cui si muove la sua mozione e in che modo immagina di strutturare questo servizio sul piano operativo?

«Non stiamo parlando di un’utopia, perché questa possibilità ha un fondamento giuridico ben preciso nell’articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero il Codice antimafia. Il comma 3, lettera c), disciplina proprio il trasferimento dei beni agli enti locali per finalità istituzionali e sociali; inoltre, il comma 4-bis prevede espressamente che, nel rispetto dei vincoli di trasferimento e attraverso procedure pubbliche trasparenti, questi immobili possano essere impiegati per incrementare l’offerta di alloggi in locazione destinati a persone in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale. All’interno di questo percorso normativo, propongo di disciplinare un vero e proprio servizio di accoglienza temporanea: piccole unità abitative da utilizzare a rotazione e per un arco di tempo limitato, regolate da criteri chiari, bandi trasparenti e un costante accompagnamento da parte dei servizi sociali verso una sistemazione definitiva. L’obiettivo è offrire un luogo dignitoso in cui affrontare l’emergenza e avere il respiro necessario per rialzarsi e ripartire».

Una risposta tampone all’emergenza, per quanto preziosa, rischia però di non bastare se non viene inserita in una strategia più ampia. Qual è il messaggio politico che intende lanciare all’aula consiliare in vista del voto del 20 novembre?

«Sono perfettamente consapevole del fatto che i beni confiscati, da soli, non possono rappresentare la soluzione definitiva alla cronica mancanza di alloggi sociali. Da tempo sollecito l’amministrazione comunale di Agropoli ad affrontare questa emergenza con una vera politica della casa, stanziando risorse dedicate e pianificando interventi strutturali. L’accoglienza temporanea nei beni sottratti ai clan deve essere il primo tassello per tamponare le urgenze più gravi, all’interno di un impegno amministrativo ben più ampio. Restituire alla comunità un immobile strappato alla criminalità organizzata significa anche compiere un gesto di alto valore simbolico e civile: trasformarlo in protezione e dignità per chi sta attraversando il momento più buio della propria vita. Al Consiglio comunale chiedo esattamente questa scelta politica: fare in modo che chi perde la casa trovi nelle istituzioni un alleato e un sostegno tangibile. Lo slogan “non lasciare indietro nessuno” non può restare una frase fatta, ma deve tradursi in atti amministrativi e risposte reali».