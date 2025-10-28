Vietri. Il sindaco De Simone contro i B&B abusivi - Le Cronache Provincia
Vietri. Il sindaco De Simone contro i B&B abusivi

Vietri. Il sindaco De Simone contro i B&B abusivi

VIETRI SUL MARE. Poco più di un anno dalla riconferma alla guida dell’azione di governo nella sua Vietri sul Mare. Il Sindaco Giovanni De Simone, tra passato e presente, ha dettato quelle che sono le linee guida per il futuro del suo territorio. È trascorso poco più di un anno dalla sua rielezione a Sindaco di Vietri sul Mare per espletare il secondo mandato consecutivo. Può illustrarci cosa è stato fatto dallo scorso anno ad oggi? “Abbiamo proseguito con determinazione il lavoro avviato nel primo mandato, puntando su interventi concreti per la vivibilità urbana e la valorizzazione del territorio. Tra le azioni principali: il rifacimento di strade e marciapiedi, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, la riqualificazione di aree verdi, la manutenzione delle scuole, la costruzione di una mensa scolastica e la nuova caserma dei carabinieri. Inoltre, abbiamo concluso progetti di digitalizzazione dei servizi comunali e rafforzato il dialogo con i cittadini attraverso sportelli dedicati e incontri pubblici”. I suoi elettori che l’hanno riconfermata si attendono molto da lei. Giovanni De Simone come sta ripagando la fiducia ottenuta? “La fiducia ricevuta è un impegno che onoro ogni giorno. Stiamo lavorando per rendere Vietri sempre più accogliente, efficiente e inclusiva. Abbiamo attivato le procedure della nuova azienda per i servizi sociali, sostenuto le famiglie in difficoltà e promosso iniziative culturali che coinvolgono tutte le fasce d’età. La partecipazione civica è al centro del nostro operato: ascoltiamo, dialoghiamo e costruiamo insieme”.

Vietri è la porta di accesso alla Divina. I flussi turistici sono aumentati, soprattutto nella vicina città di Salerno, i cui visitatori sono ben lieti di spostarsi in Costiera partendo proprio dalla cittadina della ceramica. Come state gestendo i flussi turistici?

“Abbiamo rafforzato la sinergia con Salerno e gli altri comuni della Costiera per una gestione integrata dei flussi, basti vedere la ZTL territoriale e l’accordo per realizzare la DMO costa d’Amalfi. Vietri accoglie ogni anno migliaia di turisti attratti dalla ceramica, dal mare e dal patrimonio culturale. Per questo abbiamo potenziato la segnaletica turistica, ampliato le aree di parcheggio e migliorato i collegamenti su strada ferrata, gomma e realizzato un pontile per le vie del mare”.

Un boom di b&b e strutture ricettizie. Il Comune di Vietri come ha regolamentato questo aspetto e come lotta l’eventuale abusivismo?

“Il settore ricettivo è in forte espansione, e questo richiede regole chiare. Abbiamo intensificato i controlli sulle strutture, collaborando con la Polizia Locale e la Guardia di Finanza per contrastare l’abusivismo. Inoltre, stiamo aggiornando il regolamento comunale per rendere più trasparente il sistema di autorizzazioni e tributi. Vogliamo garantire qualità, sicurezza e legalità per chi visita e per chi lavora nel settore”.

In ultimo, può illustrarci le iniziative che l’Ente sta promuovendo su tutti i fronti, da quello sociale, delle politiche giovanili, dei tributi e altro?

Se può anche elencare qualche iniziativa in vista del periodo Natalizio ormai prossimo. “Sul fronte sociale abbiamo attivato nuovi servizi di assistenza domiciliare e supporto psicologico. Per i giovani, stiamo promuovendo laboratori creativi e percorsi di formazione ed abbiamo riattivato il Forum dei Giovani. In ambito tributario, abbiamo semplificato le procedure di pagamento con PagoPA e ampliato le agevolazioni per le famiglie in difficoltà. Per il Natale, stiamo preparando un calendario ricco di eventi: mercatini artigianali, concerti, installazioni luminose, attività per bambini e una pista di pattinaggio su ghiaccio, con l’obiettivo di rendere Vietri ancora più viva e attrattiva per destagionalizzare il flusso turistico”. Un impegno che va avanti, nel segno della continuità e della volontà di completare quanto iniziato nel primo mandato.

Mario Rinaldi

