Vietri (FdI), Governo invia 31 agenti di Polizia a Salerno

Trentuno nuovi agenti in arrivo per la Polizia di Stato e i suoi reparti speciali a Salerno. In particolare, 14 unità andranno a potenziare il personale della Questura (10 agenti e 4 ispettori), 10 agenti sono stati assegnati alla Polizia Ferroviaria, 3 agenti alla Polizia di Frontiera, 2 agenti alla Polizia Stradale, 2 ispettori al Sisco”. Lo annuncia, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Ringrazio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il sottosegretario di Stato, Wanda Ferro, per questo ulteriore segnale di grande attenzione verso il nostro territorio. Più agenti di pubblica sicurezza sul territorio significa tutelare maggiormente l’incolumità dei cittadini anche con attività di controllo, prevenzione e repressione dei reati. Da sempre – aggiunge Vietri – le Forze dell’Ordine svolgono, con dedizione e professionalità, il loro lavoro mettendo, molto spesso, a rischio la loro stessa vita. L’impegno di Fratelli d’Italia è e sarà quello di tutelarle e di garantirne una presenza sempre più capillare per una maggiore vivibilità e sicurezza nelle nostre città”.