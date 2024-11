Pioggia venerdi sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso meteo giallo per forti temporali locali validi dalle 21 di oggi, giovedì 21 novembre, fino alle 21 di domani, venerdì 22 novembre, su tutta la regione. Inoltre, si prevedono venti forti da ovest, possibili raffiche e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate. È presente un rischio idrogeologico, come ruscellamenti superficiali, allagamenti, scorrimento delle acque sulle strade, innalzamento dei livelli dei fiumi, frane e caduta massi. Si raccomanda agli enti competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di prendere misure per contrastare e mitigare i fenomeni avversi previsti. È inoltre importante monitorare il verde pubblico e assicurare la tenuta delle strutture esposte ai venti e al moto ondoso