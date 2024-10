Vicesindaco di Perdifumo: arriva il nuovo bando

di Arturo Calabrese

Il comune di Perdifumo presenta un nuovo bando al fine di individuare la figura di un assessore donna per completare la giunta. Già in estate, l’ente guidato dal sindaco Vincenzo Paolillo aveva predisposto un identico bando ma poi quindici giorni fa, l’assessore individuata Norina Malandrino ha rassegnato le dimissioni.

Un paio i mesi in cui è stata amministratrice del proprio comune, un’azione di certo dimenticabile, forse anche questo uno dei motivi che l’ha spinta a lasciare. L’eterno sindaco di Perdifumo, dunque, ha deciso di affidare nuovamente il futuro del proprio comune ad un bando pubblico. Insomma, c’è nuovamente un bando che prevede, come quello estivo, dei requisiti fondamentali.

«Soggetti di sesso femminile, di maggiore età, residenti nel comune di Perdifumo che condividano gli obiettivi e le finalità dell’amministrazione in carica e, in particolare, il programma politico amministrativo della stessa – si legge – l’avviso è aperto a tutte le cittadine che siano in possesso dei seguenti requisiti minimi, da indicare nella manifestazione di interesse e disponibilità: residenza nel Comune di Perdifumo; essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità compatibilità alla carica di consigliere e non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine entro il terzo grado del sindaco e degli amministratori sia di maggioranza che di opposizione attualmente in carica; non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse con le funzioni connesse alla carica di assessore, tenuto conto della professione svolta o di incarichi in essere; essere in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale risultante da curriculum; non aver riportato condanne penali anche non definitive; non essere stata destituita o dispensata dall’impiego presso la pubblica amministrazione; conoscere per esperienza diretta la realtà sociale, economica e culturale del comune di Perdifumo».

Le candidature devono essere presentate entro il 15 ottobre. La scelta, dunque, ricadrà su una donna. Si spengono le velleità di due componenti dell’attuale maggioranza e cioè Marseo Ronzio, che già decenni fa è stato vicesindaco e poi sindaco facente funzioni, e Andrea Russo, diventato famoso begli ultimi giorni per essersi reso protagonista di una sfiducia a sé stesso, forse unico nella storia, per poi riproporsi come assessore nella giunta della Comunità Montana Alento Monte Stella.

Forse Vincenzo Paolillo non lo avrebbe incoronato assessore proprio per questa sua prerogativa di sfiduciarsi. In ogni caso, la futura assessore del comune di Perdifumo sarà amministratrice di un comune molto complesso che di certo non brilla per attività o iniziative ma anche anzi presenta moltissime e numerose criticità sotto molteplici punti di vista.

Ci sono, ritornando agli assessori donne, dei precedenti: Norina Malandrino, dimettendosi dopo una di certo non eccellente esperienza amministrativa, segue la medesima decisione da parte di Clelia “Clery” Botti che pure si era dimessa.